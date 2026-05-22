НАТО заявило о слежении российского корабля за учениями альянса в Норвежском море

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Военно-морское командование НАТО (MARCOM) сообщило, что корабль ВМФ России "Юрий Иванов" следит за противолодочными учениями альянса Dynamic Mongoose 26, которые проходят в Норвежском море.

За действиями российского корабля, в частности, наблюдали португальский фрегат NRP Dom Francisco de Almeida и вертолет Merlin Mk 2, поднимавшийся с британского авианосца HMS Prince of Wales.

"Мы наблюдаем. Российский корабль "Юрий Иванов" замечен неподалеку во время учений "Динамичный мангуст" на Крайнем Севере. Всегда готовые и всегда начеку, союзники поддерживают круглосуточную бдительность и осведомленность о морской обстановке", - говорится в заявлении, которое сопровождается фотографией российского корабля недалеко от португальского фрегата.

Крупные военно-морские учения НАТО Dynamic Mongoose 2026 начались в Северной Атлантике 18 мая, на них отрабатываются действия союзных сил по борьбе с подводными лодками, сообщило Морское командование Североатлантического альянса.

"Учения Dynamic Mongoose демонстрируют способность НАТО действовать сообща в одном из наиболее стратегически важных морских регионов мира, подтверждая нашу приверженность безопасности Крайнего Севера и Северной Атлантики", - заявило командование.

В учениях, которые продлятся до 29 мая, принимают участие подводные лодки, надводные корабли, а также военно-морская авиация из Германии, Норвегии, Дании, Португалии, Франции, Нидерландов, Канады и Великобритании. ВМС США представлены патрульным противолодочным самолетом. В учениях, в том числе, задействована Первая постоянная военно-морская группа НАТО (SNMG1) и британский авианосец HMS Prince of Wales.

Целью учений, как отметили в НАТО, является подготовка сил к возможному противодействию подводным угрозам, в том числе к предотвращению прорыва условного противника из северных районов Атлантики в южные.