МИД РФ получил большое количество заявок от журналистов, желающих посетить Старобельск

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона получила большое количество заявок от журналистов, желающих посетить Старобельск (ЛНР), заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Пресса там будет. Мы получили заявки от большого количества журналистов. Сделаем все, чтобы они туда попали. Будут задействованы переводчики. И это нужно для того, чтобы мировое сообщество увидело и услышало своими глазами и ушами, что на самом деле творит киевский режим", - сказала она журналистам.

Захарова напомнила, что ранее Москва уже получила официальный отказ "Би-би-си": "Корпорация сказала, что принципиально не поедет". По ее словам, "Си-эн-эн" оказались в отпуске".

Официальный представитель МИД РФ заявила, что официальный Токио "буквально запретил своим корреспондентам, аккредитованным в РФ, принимать участие в освещении ситуации вокруг Старобельска".

МИД РФ организует поездку иностранных журналистов к месту трагедии в Старобельске

Ранее в субботу Захарова сообщила, что МИД намерен организовать для аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов посещение Старобельска, где в ночь на 22 мая были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. Она назвала откровенной ложью утверждения представителей стран Запада о том, что ударов ВСУ по колледжу не было.

ЛНР Старобельск МИД РФ Мария Захарова
