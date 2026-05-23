Шесть человек ранены при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Шесть мирных жителей пострадали при ударах с украинской стороны в Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.

"Уточнённая информация о пострадавших в результате ракетного обстрела посёлка Борисовка Борисовского округа. Один мужчина получил ранение подмышечной области, двое других - осколочные ранения различных частей тела. У бойца "Орлана" и ещё одной женщины предварительно диагностированы акубаротравмы", - говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь, уточнили в оперштабе

Кроме того, в посёлке Борисовка от удара FPV-дрона по машине мужчина получил акубаротравму. Бригада "скорой" оказала необходимую помощь на месте.