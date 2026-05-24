Минобороны РФ заявило о поражении 320 беспилотников ВСУ в течение суток

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили семь управляемых авиационных бомб, шесть ракет реактивной системы залпового огня Vampire и 320 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

Кроме того, ведомство сообщило, что силами Черноморского флота в восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили, что нанесен массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применялись баллистические, гиперзвуковые, крылатые ракеты.

Также, по данным министерства, военные в течение суток поразили ряд объектов инфраструктуры Украины, используемых ВСУ.

Кроме того, заявили в Минобороны РФ, войска группировок "Север" и "Южная" улучшили положение в зоне СВО, "Запад" и "Центр" заняли более выгодные рубежи, группировка войск "Восток" продвигается вглубь обороны армии Украины.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 мая 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
