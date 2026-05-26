Глава Белгородской области сообщил о 62 атаках на регион за сутки

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил в Max о 62 атаках на регионза минувшие сутки.

Удары были нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам.

ВСУ пять раз обстреливали территорию региона из артиллерии и минометов.

Расчеты противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений нейтрализовали 64 беспилотника.

В Белгородском округе пострадал один мирный житель, госпитализация ему не потребовалась.

Областной оперштаб сообщил об повреждения, нанесенных в результате атак.

"В Волоконовском округе по селам Борисовка и Волчья Александровка в ходе одного обстрела выпущен один боеприпас и совершены удары двух беспилотников. В селе Борисовка в результате обстрела и атаки дрона повреждены пять частных домовладений, газопровод и линия электропередачи", - говорится в сообщении.

Аварийные службы начнут ремонт по согласованию с Минобороны.

В селе Волчья Александровка от детонации FPV-дрона повреждены частный дом, социальный объект и автомобиль.

В Шебекине в результате ударов дронов утром 26 мая были повреждены два частных дома и автомобиль, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа сгорел частный дом.

Ночью 25 мая в поселке Малиновка Белгородского округа от атак дронов сгорели четыре частных дома и кровля еще одного. Два дома и надворные постройки получили повреждения.