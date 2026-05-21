Нарушено электроснабжение Энергодара

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Электроснабжение Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, нарушено из-за повреждений за пределами города, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов.

"Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения Энергодара. Повреждения за пределам города. Энергетики развернули работы", - написал он в Max.

Критическую инфраструктуру запитали от резервных источников питания. Сроки восстановления энергоснабжения пока неизвестны.

В первой половине мая Энергодар несколько дней подвергался массированным атакам со стороны ВСУ. Кроме того, с 30 апреля по 3 мая город пережил полную потерю энергоснабжения.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Объекты ЗАЭС становились объектами удара ежедневно 16-18 мая.