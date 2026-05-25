В Белгородском округе в результате взрыва БПЛА пострадала женщина

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В поселке Дубовое Белгородского округа в результате взрыва беспилотника пострадала женщина, сообщил оперштаб Белгородской области.

"Женщина получила акубаротравму. Бригада СМП оказала пострадавшей необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации она отказалась", - говорится в сообщении.

В селе Гора-Подол в Грайворонского округа FPV-дрон атаковал социальный объект - пробита кровля. В городе Грайвороне при детонации дрона повреждены остекление административного здания, двух квартир в многоквартирного дома и автомобиль.

В поселке Красная Яруга в результате атаки FPV-дрона на социальный объект повреждены кровля и фасад.

