Дмитрий Патрушев заявил о стабилизации ситуации с болезнями скота в регионах

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с заболеваниями животных, которые были выявлены в этом году в ряде регионов России, стабилизирована, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"В начале 2026 года в ряде регионов были проблемы, связанные с распространением заболеваний животных, но тем не менее сейчас ситуацию удалось стабилизировать", - сказал он.

По его словам, динамика производства в животноводстве в целом соответствует уровню прошлого года. То же самое касается выпуска готовой продукции. "Таким образом, наш внутренний рынок полностью обеспечен продовольствием", - подчеркнул вице-премьер.

В 2026 году в ряде сибирских регионов были зафиксированы случаи заражения животных опасными заболеваниями. В Новосибирской области, к примеру, распространение пастереллеза привело к введению режима чрезвычайной ситуации, забою большого количества крупного рогатого скота. Его владельцам выплачивались компенсации.