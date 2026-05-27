Шойгу назвал дестабилизирующим выстраивание американцами сегмента системы ПРО в АТР

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон в Азиатско-Тихоокеанском регионе реализует дестабилизирующие программы по выстраиванию сегмента глобальной системы ПРО и развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на консультациях высоких представителей России и АСЕАН, курирующих вопросы безопасности.

"В АТР американцы реализуют остро дестабилизирующие программы по выстраиванию регионального сегмента глобальной системы ПРО, передовому развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности, расширению масштабов военных маневров", - сказал он.

Встреча проходит на полях международного форума по безопасности.

Ранее в этот день замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что в Москве негативно восприняли сообщения о планах США разместить в Японии ракетный комплекс Typhon, который угрожает интересам безопасности России.

"Если это временное размещение, - это одно. Если они останутся там, как это случилось с Филиппинами, допустим (после учений эти комплексы там остались), - то, конечно, это другой вопрос, который мы будем внимательно изучать и, соответственно, реагировать", - добавил он.

До этого посольство Японии в Москве сообщило, что развертывание Typhon в Японии будет носить исключительно временный характер и не предполагает постоянного размещения, а затем "планируется его хранение на военной базе США в Японии, что не представляет собой постоянного размещения".