Шойгу раскритиковал попытки расширить деятельность стран НАТО в Азии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты готовятся к выкачиванию из своих сателлитов в Азии денег на военные авантюры, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на консультациях высоких представителей России и АСЕАН, курирующих вопросы безопасности. Консультации проходят на полях Международного форума по безопасности.

"Отработанные методы выкачивания денег из своих сателлитов на американские авантюры готовятся применять в Азии. Уже сейчас Токио и Вашингтон открыто обсуждают проект создания по образцу HATO Организации Индо-Тихоокеанского договора с коллективными обязательствами в области обороны. В Конгресс США внесен соответствующий законопроект", - сказал Шойгу.

По его словам, Вашингтон наращивает возможности группировки своих вооруженных сил в АТР и делает ставку на развитие потенциала региональных союзников в рамках создаваемых военно-политических альянсов.

"Крайне деструктивны шаги Запада по расширению на регион военной деятельности стран НАТО", - подчеркнул он.