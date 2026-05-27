В Мариинском дворце Петербурга в "капсулу времени" заложили схему метро

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге губернатор Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский заложили в камин Красного зала Мариинского двора на сто лет капсулу времени по поводу 323-летия со дня основания города, сообщил Смольный.

"Вскрыть послание предстоит ровно через 100 лет - 27 мая 2126 года", - говорится в сообщении.

Капсула выполнена из нержавеющей стали в форме цилиндра. В него заложены текстовое послание от Беглова и Бельского, юбилейная медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне", значок к 100-летию футбольного клуба "Зенит", а также жетон и схема городского метрополитена.

"Уверен, что через 100 лет наши потомки, которые вскроют эту капсулу, посмотрят, как мы жили и трудились, и поймут, что продолжают наше дело, как мы продолжаем сегодня дело отцов, дедов и основателя нашего города Петра I", - сказал Беглов.

Перед началом церемонии чиновники осмотрели сад-трансформер, разбитый на Синем мосту перед Мариинским дворцом, и открытую после масштабной реставрации Парадную лестницу дворца.

Мариинский дворец был построен в 1839-1844 годах по проекту Андрея Штакеншнейдера. С 1880-х он был резиденцией Государственного совета. В разное время размещал Временное правительство, Высший совет народного хозяйства, Ленсовет. Законодательное собрание Петербурга располагается во дворце с 1994 года.

