В Севастополе нашли сброшенный с БПЛА контейнер со взрывчаткой

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Севастополе после ночной атаки на город нашли сброшенный с БПЛА контейнер со взрывчаткой, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Он выложил в мессенджерах фото контейнера и отметил, что он похож на коробку, обшитую пенопластом.

"Очевидно, что сбросы с БПЛА могут выглядеть и по-другому", - написал он и призвал горожан не приближаться к подозрительным предметам и научить детей их не трогать и не перемещать.

В ночь на 27 мая Севастополь атаковали ракеты и десятки беспилотников. Были повреждены 16 многоэтажных и 14 частных домов, а также здание Южного управления Центробанка. В результате прилета в неиспользуемое административное здание на улице Гоголя был поврежден жилой дом по соседству, пострадали два человека.