Нижний Новгород перераспределит часть расходов бюджета с праздников на дороги и ливневки

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Власти Нижнего Новгорода планируют снизить расходы на проведение в городе культурно-массовых мероприятий, направив сэкономленные средства на выполнение социальных обязательств, содержание дорог, работу метро и обслуживание ливневок, сообщил в мессенджере мэр Юрий Шалабаев.

По его словам, городская дума 27 мая обсуждала корректировку бюджета города на 2026 год и расставляла приоритеты "при принятии новых расходных обязательств в текущих экономических реалиях".

"Начали большую работу по ревизии исполнения имеющихся расходов. Все контракты текущего года взяты под пристальный контроль. На данный момент планируем сэкономить за счет снижения расходов на организацию культурно-массовых мероприятий", - отметил мэр.

При этом, по его словам, власти не отказываются "ни от одного городского праздника". "Для Нижнего, ставшего в последние годы одним из культурных и туристических центров нашей страны, это важно - все они будут проведены, но с необходимой переоценкой", - подчеркнул Шалабаев.

Высвобождаемые средства от оптимизации расходов в сумме 1,2 млрд рублей планируется направить на выполнение социальных обязательств, в том числе поддержку участников СВО и членов их семей, а также содержание дорог, поддержание работы нижегородского метро, ремонт и обслуживание ливневок, ликвидацию последствий схода грунта, добавил глава города.

На сайте думы Нижнего Новгорода сообщается, что на заседании в среду депутаты согласовали корректировку городского бюджета: его доходная и расходная части на 2026 год увеличены на 437,2 млн рублей, большая часть из которых - 300,3 млн рублей - составляют собственные доходы города.

Обновленные параметры бюджета составят: доходы - 79,205 млрд рублей, расходы - 82,253 млрд рублей, дефицит - 3,048 млрд рублей, или 3,7% от расходов.

