В ООН призвали отказаться от принудительной депортации афганцев

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал правительства прекратить принудительное возвращение афганских беженцев и лиц, ищущих убежища, заявив, что такая практика нарушает международные нормы в области прав человека и защиты беженцев.

"Афганских женщин, детей и мужчин продолжают вытеснять из стран, где они искали безопасность, вынуждая их против их воли возвращаться в Афганистан, в результате чего они подвергаются серьезной опасности", - заявил он.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала 2026 года в Афганистан были депортированы почти 270 тысяч человек, главным образом из Ирана и Пакистана. Небольшие группы также были возвращены из Турции и Таджикистана. В 2025 году, по информации ООН, из Ирана были депортированы более 1,2 млн афганцев, из Пакистана - около 150 тысяч.

Как говорилось в докладе 2025 года Миссии ООН по содействию Афганистану и Управления ООН по правам человека, многие принудительно возвращенные афганцы сталкивались с произвольными арестами, задержаниями, пытками и жестоким обращением на родине.

Особому риску, по оценке ООН, подвергаются женщины и девочки, бывшие сотрудники прежнего правительства и сил безопасности, журналисты, представители гражданского общества, а также представители ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

Тюрк подчеркнул, что принудительное возвращение людей, которым могут угрожать серьезные нарушения прав человека, противоречит принципу невысылки, закрепленному в международном праве.

Верховный комиссар также выразил обеспокоенность сообщениями о том, что некоторые европейские страны рассматривают возможность возобновления депортаций афганских граждан, несмотря на тяжелую ситуацию с правами человека в Афганистане.

Кроме того, в ООН указали на сохраняющийся гуманитарный кризис и ухудшение ситуации с безопасностью в приграничных районах Афганистана. По данным организации, в последнем квартале было зафиксировано наибольшее число жертв среди мирного населения с момента прихода движения "Талибан" к власти на фоне эскалации боевых действий между Пакистаном и Афганистаном.