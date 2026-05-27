Режим ЧС ввели в еще одном муниципалитете Ингушетии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Администрация Карабулака (Ингушетия) ввела режим чрезвычайной ситуации из-за паводковой обстановки и подтопления домовладений и объектов инфраструктуры, сообщили в среду "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по региону.

"27 мая в мэрии провели внеплановое заседание муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Решением главы города сложившаяся паводковая обстановка на территории Карабулака отнесена к чрезвычайной ситуации муниципального характера", - сказал представитель ведомства.

По его словам, для органов управления и сил Карабулакского городского звена ТП РСЧС Ингушетии введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация".

Ранее сообщалось, что 27 мая власти Сунженского района ввели режим ЧС в селе Троицкое в связи с затоплением домов и приусадебных участков.

Учитывая актуальность проблемы, всем службам были даны соответствующие указания для проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ. Это включает не только откачку воды с подтопленных территорий, но и принятие мер по обеспечению безопасности жителей.

Кроме того, решено создать комиссию, которая займется обследованием пострадавших от подтоплений домохозяйств. Она приступит к работе с завтрашнего утра. Это необходимо для оценки ущерба и планирования дальнейших шагов по восстановлению нормальных условий жизни для жителей поселения.

Ранее сообщалось, что в результате продолжительных ливневых дождей 24-25 мая в Карабулаке были затоплены 19 частных жилых домов и 84 придомовых территории, в сельском поселении Троицкое - 22 частных домовладения и 48 придомовых территорий.

Всего 25 мая в Троицком было эвакуировано 75 человек, из них 30 детей. Люди размещены у родственников, от пребывания в специальных пунктах они отказались.

Прокуратура Ингушетии запустила горячую линию для оперативного решения проблем собственников жилья. Глава республики обещал оказать помощь пострадавшим семьям.