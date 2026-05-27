Поиск

Режим ЧС ввели в еще одном муниципалитете Ингушетии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Администрация Карабулака (Ингушетия) ввела режим чрезвычайной ситуации из-за паводковой обстановки и подтопления домовладений и объектов инфраструктуры, сообщили в среду "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по региону.

"27 мая в мэрии провели внеплановое заседание муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Решением главы города сложившаяся паводковая обстановка на территории Карабулака отнесена к чрезвычайной ситуации муниципального характера", - сказал представитель ведомства.

По его словам, для органов управления и сил Карабулакского городского звена ТП РСЧС Ингушетии введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация".

Ранее сообщалось, что 27 мая власти Сунженского района ввели режим ЧС в селе Троицкое в связи с затоплением домов и приусадебных участков.

Учитывая актуальность проблемы, всем службам были даны соответствующие указания для проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ. Это включает не только откачку воды с подтопленных территорий, но и принятие мер по обеспечению безопасности жителей.

Кроме того, решено создать комиссию, которая займется обследованием пострадавших от подтоплений домохозяйств. Она приступит к работе с завтрашнего утра. Это необходимо для оценки ущерба и планирования дальнейших шагов по восстановлению нормальных условий жизни для жителей поселения.

Ранее сообщалось, что в результате продолжительных ливневых дождей 24-25 мая в Карабулаке были затоплены 19 частных жилых домов и 84 придомовых территории, в сельском поселении Троицкое - 22 частных домовладения и 48 придомовых территорий.

Всего 25 мая в Троицком было эвакуировано 75 человек, из них 30 детей. Люди размещены у родственников, от пребывания в специальных пунктах они отказались.

Прокуратура Ингушетии запустила горячую линию для оперативного решения проблем собственников жилья. Глава республики обещал оказать помощь пострадавшим семьям.

МЧС России Ингушетия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 27 мая

В Москве и области будут блокировать возможность оплаты проезда в электричках по банковской карте при нарушении валидации

Дума допустила исключения из правила о едином штрафе бизнесу за несколько нарушений КоАП при одной проверке

Погранслужба ФСБ отметила усиление разведактивности НАТО

 Погранслужба ФСБ отметила усиление разведактивности НАТО

Российские космонавты впервые в 2026 году вышли в открытый космос

Минздрав хочет разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту

 Минздрав хочет разрешить продажу рецептурных лекарств только по электронному рецепту

В российских гостиницах размещение летом подорожало в среднем на 3,5%

Мониторы и принтеры отдельных брендов исключили из параллельного импорта

 Мониторы и принтеры отдельных брендов исключили из параллельного импорта

В РСТ заявили об охлаждении спроса на летний отдых в России

Шойгу не исключил появления ядерного оружия в Австралии из-за ее участия в AUKUS

 Шойгу не исключил появления ядерного оружия в Австралии из-за ее участия в AUKUS
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2359 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9612 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов