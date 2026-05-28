Работа детского лагеря в Башкирии приостановлена после массового отравления детей

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Судебные приставы приостановили работу детского лагеря "Уральские зори" в Абзелиловском районе Башкирии из-за нарушений санэпидтребований, сообщает в четверг пресс-служба регионального Управления службы судебных приставов.

"Абзелиловский районный суд признал виновным Детский оздоровительно-образовательный комплекс Магнитогорского металлургического комбината "Уральские зори" в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.6 КоАПРФ, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. (...) Во исполнение решения суда 27 мая 2026 года судебные приставы Абзелиловского района приостановили деятельность детского учреждения сроком на шестьсуток", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что объект опечатан, обеспечен контроль за недопущением возобновления деятельности на период административного приостановления.

Ранее сообщалось, что вспышка кишечной инфекции произошла в детском лагере "Уральские зори" в Абзелиловском районе Башкирии. Инцидент случился с группой подростков в возрасте от 11 до 15 лет, которая приехала в Башкирию на трехдневный форум "Профиль будущего" из Челябинской области. 18 мая дети заселились в лагерь, 20 мая несколько подростков почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. Выявлено 16 заболевших.

По данным регионального Роспотребнадзора, причиной массового заболевания детей в лагере "Уральские зори" стал норовирус, выявленный у работника пищеблока.

По факту массового отравления детей в лагере возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).