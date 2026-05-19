Родителей предупредили о случаях мошенничества на рынке путевок в детские лагеря

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ попросило родителей из-за случаев мошенничества внимательно подходить к выбору мест детского отдыха и путевок в лагеря и руководствоваться исключительно официальной информацией.

"В связи с появившимися в СМИ сообщениями о случаях мошенничества на рынке путевок в лагеря отдыха для детей Минпросвещения России призывает родителей внимательно подходить к выбору мест детского отдыха, способа приобретения путевок и не доверять сомнительным предложениям", - сообщили в пресс-службе министерства.

В преддверии летней оздоровительной кампании Минпросвещения России запустило бесплатную федеральную горячую линию по вопросам детского отдыха. Связаться со специалистами можно по номеру: 8 (800) 250-28-90.

Как сообщили в министерстве, родителям в первую очередь рекомендуется изучить реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, размещенный на портале "детскийотдых.рф", который содержит официальные контактные данные организаций. Затем следует перейти на сайт детского лагеря, внимательно ознакомиться с информацией, а также с отзывами детей и родителей.

Уточняющие вопросы можно задать на федеральной "горячей линии" и региональных "горячих линиях" по вопросам детского отдыха или напрямую по номеру телефона выбранной организации отдыха детей и их оздоровления.

Минпросвещения России рекомендует родителям руководствоваться исключительно официальной информацией, размещенной на сайтах ведомства и региональных органов управления образованием, и использовать памятки для проверки любых предложений о детском отдыхе.