Новая пилотируемая миссия отправится к МКС с Байконура 14 июля

Программа перекрестных полетов с США продолжается

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российско-американский экипаж корабля "Союз МС-29" отправится к МКС с Байконура 14 июля, сообщил ИС "Вести" гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"У нас очередной старт межгосударственных полетов, - сказал он. - Будет два наших отечественных космонавта и один астронавт американский (стартовать) 14 июля с Байконура".

По данным "Роскосмоса", в состав экипажа войдут космонавты "Роскосмоса" Пётр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон. Менон отправится на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских многоразовых кораблях Crew Dragon компании SpaceX и американских астронавтов - на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".