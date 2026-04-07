Баканов заявил, что у РФ и США есть поле для взаимодействия в космосе после МКС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Россия готова к сотрудничеству с США в космической сфере после завершения эксплуатации МКС, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Диалог, конечно же, мы ведем, потому что совместная эксплуатация Международной космической станции закончится в 2028 или в 2030 году, но она закончится", - сказал Баканов в интервью ИС "Вести".

"И после мы создаем свою российскую орбитальную станцию национальную. И Индия создает по программе "Гаганьян" свою станцию. Американцы будут создавать свою", - сообщил Баканов.

"Важно, чтобы космос так же, как и в предыдущие годы объединял, соединял, мы могли совместные эксперименты проводить, могли состыковываться, расстыковываться, перекрестные полеты наших космонавтов, астронавтов обеспечивать. Поле для взаимодействия есть", - заявил глава "Роскосмоса".

"Еще и политические аспекты могут повлиять, но мы на техническом уровне готовы", - сказал он.

