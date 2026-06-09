Российский экипаж корабля "Союз МС-29" признан годным к полету на МКС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Главная медицинская комиссия признала годными к космическому полету космонавтов Петра Дуброва и Анну Кикину, которые в июле отправятся на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз МС-29", сообщили в "Роскосмосе".

Также к космическому полету допущены их дублеры - космонавты Дмитрий Петелин и Константин Борисов, отметили в госкорпорации.

"Комиссия проанализировала данные медицинских обследований космонавтов основного и дублирующего экипажей 75-й длительной экспедиции на МКС за период предполётной подготовки. По результатам заседания было вынесено заключение о годности космонавтов Петра Дуброва и Анны Кикиной, Дмитрия Петелина и Константина Борисова к космическому полету", - говорится в сообщении.

В состав медкомиссии входят представители Федерального медико-биологического агентства, Института медико-биологических проблем РАН, министерства здравоохранения, министерства обороны, а также специалисты медицинского управления Центра подготовки космонавтов.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-29" запланирован на 14 июля. В основной экипаж помимо Дуброва и Кикиной входит астронавт NASA Анил Менон.

Астронавт Менон отправится на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских многоразовых кораблях Crew Dragon компании SpaceX и американских астронавтов - на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".