Поиск

Российский экипаж корабля "Союз МС-29" признан годным к полету на МКС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Главная медицинская комиссия признала годными к космическому полету космонавтов Петра Дуброва и Анну Кикину, которые в июле отправятся на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз МС-29", сообщили в "Роскосмосе".

Также к космическому полету допущены их дублеры - космонавты Дмитрий Петелин и Константин Борисов, отметили в госкорпорации.

"Комиссия проанализировала данные медицинских обследований космонавтов основного и дублирующего экипажей 75-й длительной экспедиции на МКС за период предполётной подготовки. По результатам заседания было вынесено заключение о годности космонавтов Петра Дуброва и Анны Кикиной, Дмитрия Петелина и Константина Борисова к космическому полету", - говорится в сообщении.

В состав медкомиссии входят представители Федерального медико-биологического агентства, Института медико-биологических проблем РАН, министерства здравоохранения, министерства обороны, а также специалисты медицинского управления Центра подготовки космонавтов.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-29" запланирован на 14 июля. В основной экипаж помимо Дуброва и Кикиной входит астронавт NASA Анил Менон.

Астронавт Менон отправится на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских многоразовых кораблях Crew Dragon компании SpaceX и американских астронавтов - на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".

Роскосмос МКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пожар на нефтебазе в кубанском Усть-Лабинске после субботней атаки БПЛА потушен

Минцифры и РКН попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку Roblox в РФ

 Минцифры и РКН попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку Roblox в РФ

Госдума приняла закон о праве регионов РФ вводить запрет на продажу вейпов

 Госдума приняла закон о праве регионов РФ вводить запрет на продажу вейпов

Кремль назвал неприемлемыми предварительные условия Европы для посредничества по Украине

 Кремль назвал неприемлемыми предварительные условия Европы для посредничества по Украине

Четыре человека погибли в результате пожара в Петербурге

В подмосковной Балашихе человек погиб при подрыве автомобиля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9824 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2547 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов