Ушаков заявил, что у РФ есть о чем говорить с возможными европейскими переговорщиками

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Кремле есть, о чем поговорить с европейской переговорной командой, если она будет назначена, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В четверг в ходе общения с Ушаковым журналисты отметили, что сейчас в Европе рассматривают кандидатуры на роль "переговорщика" с РФ и спросили, есть ли у России темы, "о чем разговаривать", если такой переговорщик будет назначен.

"О чем, конечно, есть", - сказал помощник президента РФ.

