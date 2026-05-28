Москве не предлагали Стубба как представителя на переговорах с ЕС по Украине

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Москва не получала официальных обращений от Хельсинки о возможном участии президента Финляндии Александра Стубба в переговорах с Россией по Украине в качестве представителя Европы, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"Нет, не связывались, никаких официальных обращений от или со стороны Финляндии не поступало", - сказала она.

"Мне кажется, своими заявлениями, русофобскими, Стубб делает все, чтобы его кандидатуру вообще не рассматривали на этом треке", - добавила представитель МИД.

Комментируя общее состояние контактов России и Финляндии по линии внешнеполитических ведомств, Захарова заявила, "что в настоящее время они ограничиваются обсуждением вопросов функционирования загранучреждений, проблематики выдачи виз, защиты российской недвижимости в Финляндии, обеспечения законных прав и интересов проживающих в этой стране соотечественников, поддержания взаимодействия в военно-мемориальной сфере в соответствии с действующим межправсоглашением". "Безопасностью наших загранучреждений. И ряд других тем", - заключила она.

Стубба СМИ называли в числе бывших и действующих европейских политиков, которых якобы рассматривают в качестве возможных представителей Евросоюза на переговорах с Россией по урегулированию на Украине. Также назывались кандидатуры экс-канцлера Германии Ангелы Меркель или бывшего итальянского премьер-министра Марио Драги.

24 мая сам президент Стубб сказал, что готов быть представителем Евросоюза на мирных переговорах с Россией, но "мир можно обсуждать только тогда, когда Россия возьмет на себя обязательство о прекращении огня".