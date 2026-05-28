В МИД РФ считают неприемлемой перспективу передислокации военных США в Польшу

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Москве внимательно следят за заявлениями Вашингтона по поводу возможной реконфигурации американского военного присутствия в Европе, считают неприемлемой перспективы передислокации военных США в Польшу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы внимательно следим за заявлениями руководства США относительно реконфигурации американского военного присутствия в Европе. И, естественно, за практическими шагами Вашингтона на этом направлении", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, "отвод американских вооруженных сил, базирующихся в европейских странах, "представлял бы собой рациональный, оправданный, давно назревший шаг на пути к частичной стабилизации предельно накаленной и разбалансированной именно по вине натовцев военно-политической ситуации в Западной Европе".

"Однако в интерпретации Вашингтона, насколько можно судить по этим заявлениями, декларируемые планы реконфигурации напрямую увязаны с фактором благонадежности, а точнее степенью готовности тех или иных европейских сателлитов США следовать по навязываемому им пути максимальной дозагрузки за свой счет американского ВПК заказами в интересах милитаризации этих стран и их подготовки к сценарию военного сдерживания России и других стратегических союзников Запада", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Она добавила, что "если это так, то нет оснований быть удовлетворенными подобным развитием событий, которое со всей очевидностью повлечет за собой углубление многомерного противостояния с нашей страной блока западных государств, с недавних времен усиленно готовящих свои общества буквально к суицидальному для себя вооруженному конфликту".

"Тем более неприемлема перспектива передислокации американских военных баз и контингентов из менее, как мы предполагаем, благонадежных, в более благонадежные, в трактовке США, страны Центральной и Восточной Европы, в том числе в Польшу, буквально на ударную дистанцию вдоль западных границ нашей страны", - заявила Захарова.

Она добавила, что "это не только неизбежно означало бы необходимость вынужденного принятия необходимых для обеспечения безопасности РФ военно-технических мер, но и обернулось бы качественной эскалацией военной напряженности на всем европейском пространстве".

МИД РФ Мария Захарова США Польша Европа
