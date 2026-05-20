Косиняк-Камыш назвал временной задержку переброски американских военных в Польшу

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU -Задержки в переброске американских военных в рамках ротации в Польшу временные, США не будут сокращать свое военное присутствие в стране, заявил через пресс-службу глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы проводим рациональную, спокойную политику сотрудничества Польши и США. Никакой информационный шум не сможет нарушить наши отношения. Самое главное, решения в США могут вызвать временную задержку в переброске войск в Польшу, но не вывод войск и не приостановку их ротации. Присутствие американских войск и наш стратегический альянс - это наша ценность", - сказал он.

"Для нас самое важное - это то, что даже нет речи о сокращении участия американских войск в рамках нашего сотрудничества", - подчеркнул министр.

Ранее исполняющий обязанности начальника штаба Армии США генерал Кристофер ЛаНев сообщил об отмене развертывания бронетанковой бригады в Польше. По его словам, решение о приостановке переброски бронетанковой бригады в Польшу было принято, когда часть бригады уже находилась в Польше или была в пути.

Позже директор польского Бюро национальной безопасности (BBN) Бартош Гродецкий заявил, что одновременно США проводят переброску в Польшу военнослужащих дислоцированной в Техасе 1-й кавалерийской дивизии.

В настоящее время в Польше дислоцировано порядка 10 тысяч военнослужащих США.

США Минобороны Польша Кристофер ЛаНев Владислав Косиняк-Камыш Бартош Гродецкий
