Шойгу не видит предпосылок для того, чтобы в Армении не было военной базы РФ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Предпосылок для того, чтобы в Армении не было российской военной базы нет, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу

"Что касается российской базы, она живет, работает, действует. Мы пока не видим предпосылок. Эта база существует и есть там ради безопасности Армении", - сказал Шойгу журналистам в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса".

102-я российская военная база развернута в городе Гюмри, на севере Армении, с 1995 года. В 2011 году срок пребывания в Армении этой базы был продлен до 2044 года.



