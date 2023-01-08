Активисты армянской оппозиции устроили митинг у российской военной базы в Гюмри

Они требуют прекращения блокады Лачинского коридора, полиция начала задержания

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Силы спецназа полиции Армении начали задерживать участников митинга у 102-й российской военной базы в городе Гюмри на севере республики.

Как передал корреспондент "Интерфакса", полиция предупредила о незаконности акции, требуя прекратить ее, в ответ демонстранты стали выкрикивать антироссийские лозунги.

Позднее в полиции Армении "Интерфаксу" сообщили, что в отделения полиции доставлены 65 человек. Около 100 демонстрантов проводят шествие вокруг территории российской базы.

Как сообщалось, полиция оцепила территорию военной базы, где проходит акция протеста с требованием разблокировать связывающий Карабах с Арменией Лачинский коридор, перекрытый азербайджанской стороной с 12 декабря.

Акция, в которой участвуют около 200 человек, организована "Национально-демократическим полюсом", который включает несколько партий, в том числе, "Сасна црер", захватившую в 2016 году здание полиции в Ереване.

Участники акции заявили о необходимости выхода Армении из ОДКБ, параллельно требуя от российских миротворцев в Карабахе разблокировать Лачинский коридор.