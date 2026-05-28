РЖД разрешили продажу билетов в Абхазию для детей по свидетельству о рождении

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" разрешило оформлять билеты для детей до 14 лет в Абхазию по свидетельству о рождении, сообщает пресс-служба компании в четверг.

"В соответствии с указанием президента РФ от 1 апреля 2026 г. пограничными органами до 31 декабря 2027 г. организован пропуск в Республику Абхазия несовершеннолетних граждан РФ в возрасте до 14 лет по свидетельству о рождении с указанием наличия гражданства РФ. В связи с этим оформление билетов для детей в возрасте до 14 лет на поезда, курсирующие в сообщении с Абхазией, можно осуществить, в том числе по свидетельству о рождении. Подтверждением гражданства в свидетельстве о рождении является соответствующий штамп", - заявили в пресс-службе.

Как уточняют в РЖД, в сообщении с Абхазией круглогодично курсируют поезда №925/926 и №929/930 "Диоскурия" Сириус - Сухум, №304/303 Москва - Сухум и поезд №479/480 Санкт-Петербург - Сухум, который курсирует в летний сезон каждый день и по отдельным датам в течение года.

Кроме того, в летний период через день в сообщении с Абхазией курсируют беспересадочные группы вагонов Мурманск - Сухум, Великий Новгород - Сухум, Псков - Сухум.

Запрет на выезд в республику детей до 14 лет без загранпаспортов действовал с 20 января 2026 года. 14 мая МИД РФ сообщил, что Погранслужба ФСБ вновь начала пропускать через границу направляющихся на отдых в Абхазию российских детей до 14 лет со свидетельствами о рождении. Этот порядок будет действовать в 2026 и 2027 годах.

