Рейсы Air Anka в Турцию до середины июня будут выполнять Turkish Airlines и Corendon

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Рейсы отменившей полеты в РФ авиакомпании Air Anka до 15-16 июня будут выполнять Turkish Airlines и Corendon, сообщает пресс-служба Минтранса.

Решение принято по итогам встречи замминистра транспорта Владимира Потешкина с послом Турции в России Танжу Бильгичем.

"Программа полетов до 15-16 июня будет обеспечена за счет замены Air Anka на национального перевозчика Turkish Airlines и авиакомпанию Corendon. До 16 июня авиационным властям необходимо провести ряд консультаций, по результатам которых будет согласован перечень маршрутов для осуществления перевозок между странами", - говорится в сообщении.

Также было принято решение обязать туроператоров организовать пересадку пассажиров на рейсы российских авиакомпаний либо на рейсы турецких авиаперевозчиков, одобренных к выполнению полетов в Россию.

Как отметили в министерстве, авиакомпании Air Anka и TailWind нарушили законодательство РФ и, несмотря на отсутствие разрешений на полеты в Россию после 25 мая, продали свои провозные емкости туроператорам до конца октября.

При этом продажа туров производилась на неподтвержденную перевозку, что стало прямым нарушением договоренностей, достигнутых между авиационными ведомствами в рамках утверждения летнего расписания.

Турецкая авиакомпания Air Anka, с которой работают туроператоры Anex и "Интурист", 26 мая начала отменять рейсы в Россию из-за того, что Росавиация не продлила разрешение на ее полеты после 25 мая. Как заявили в ведомстве, дефицита провозных емкостей между Россией и Турцией нет. 28 мая стало известно, что по той же причине корректировки расписания происходят у чартерной турецкой авиакомпании Tailwind Airlines, с которой работают несколько российских туроператоров. Они затронули рейсы в Анталью из Краснодара, Саратова и Грозного.