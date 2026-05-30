Шесть человек ранены в Херсонской области во время украинских обстрелов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Шестеро жителей Херсонской области пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ в минувшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в Max в субботу.

По его словам, в результате атаки БПЛА в селе Костогрызово ранены две женщины. Двое мужчин пострадали в районе Чонгара и в Малой Лепетихе, еще один мужчина получил ранения на трассе Голая Пристань - Гладковка. В Великой Лепетихе ранен житель региона 2008 года рождения.