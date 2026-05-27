В Херсонской области за сутки погибли два человека и еще 14 были ранены

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Херсонской области в результате атак за минувшие сутки два человека погибли, еще 14 пострадали, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Мужчина и женщина погибли в Горностаевке в результате артиллерийского обстрела жилого сектора. Там же были ранены еще три женщины. В селе Большевик БПЛА атаковал частный сектор, пострадали трое мужчин, сообщил Сальдо.

Еще трое мужчин получили травмы после атаки БПЛА в Великих Копанях. В Гладовке украинский дрон сбросил боеприпас над жилым сектором, ранены мужчина и женщина. В Любимовке беспилотник атаковал легковой автомобиль, ранены мужчина и женщина. Еще одна атака дрона - в селе Виноградово - привела к ранению женщины.

Из 14 пострадавших 12 находятся в стационарах, остальные от госпитализации отказались.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 мая 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Сальдо Херсонская область Великие Копани
