Общественный транспорт в Севастополе работает штатно на фоне ограничений на продажу топлива

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Общественный транспорт Севастополя работает в штатном режиме, весь запланированный подвижной состав вышел на маршруты, сообщила пресс-служба правительства города.

"Сегодня утром весь запланированный к выпуску подвижной состав вышел на маршруты, срывов транспортной работы не допущено. Всего на маршруты вышли 160 троллейбусов и 523 автобуса, включая пригородные маршруты", - говорится в сообщении.

Кроме того, на маршрутах морского пассажирского транспорта работают семь катеров и паром, уточнили в правительстве.

Ранее сообщалось, что 22 мая из-за логистических сложностей в Севастополе ввели ограничения на продажу топлива. Продажу бензина АИ-95 на АЗС в Крыму также ограничили с 29 мая объемом 20 литров в одни руки раз в сутки.

