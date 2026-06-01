Россельхознадзор предписал Армении приостановить сертификацию рыбы в адрес РФ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ, сообщает Россельхознадзор.

"По результатам инспекции со 2 июня 2026 года армянской стороне необходимо приостановить ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции со всех армянских компаний, за исключением двух прошедших инспекцию, до урегулирования сложившейся ситуации", - говорится в сообщении по итогам инспекции, которую специалисты российской службы провели на рыбоперерабатывающих предприятиях и фермах по содержанию и разведению форели в Армении.

Результаты инспекции оказались неудовлетворительными. Причем половина предприятий отказалась от проверки, отмечает служба.

"Рыбные товары допущенных двух заводов будут ввозиться в Россию при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности", - уточняется в сообщении.

Как сообщал ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, служба выявляла поставки непрослеживаемой продукции, часть которой может быть неармянского происхождения. "Форель из горных рек Армении никаким образом не может быть похожа на норвежскую", - говорил он.



