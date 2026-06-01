В Приморье отложили проект создания белорусского порта

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Проект по созданию белорусского порта в Приморском крае РФ находится в резерве до улучшения экономической ситуации, заявил губернатор региона Олег Кожемяко.

"По этому проекту: мы его держим в резерве. Когда экономическая ситуация сложится чуть получше, мы его обязательно запустим. Время санкционного давления, нужно немножко переждать", - сказал Кожемяко по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, его цитирует белорусское госагентство "БелТА".

Губернатор подчеркнул, что реализация подобного проекта будет сохранять актуальность еще долгое время, потому что поставки товаров из Юго-Восточной Азии в европейскую часть России и в Белоруссию "нужны и важны, всегда будут востребованы".

"Порт - это очень серьезное сооружение, значительное по своим затратам. Думаю, что все впереди. Мы держим в резерве этот проект, пока без партнеров из Беларуси не реализуем", - добавил он.

Как отмечает агентство, во время предыдущих визитов главы Приморского края в Минск сообщалось о намерении создания там совместного порта как важного пункта на транзитном пути в Китай и представляющего особый интерес в свете развития Северного морского пути.