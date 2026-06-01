Поиск

В Приморье отложили проект создания белорусского порта

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Проект по созданию белорусского порта в Приморском крае РФ находится в резерве до улучшения экономической ситуации, заявил губернатор региона Олег Кожемяко.

В миреБелоруссия рассматривает возможность открытия порта в ПриморьеЧитать подробнее

"По этому проекту: мы его держим в резерве. Когда экономическая ситуация сложится чуть получше, мы его обязательно запустим. Время санкционного давления, нужно немножко переждать", - сказал Кожемяко по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, его цитирует белорусское госагентство "БелТА".

Губернатор подчеркнул, что реализация подобного проекта будет сохранять актуальность еще долгое время, потому что поставки товаров из Юго-Восточной Азии в европейскую часть России и в Белоруссию "нужны и важны, всегда будут востребованы".

"Порт - это очень серьезное сооружение, значительное по своим затратам. Думаю, что все впереди. Мы держим в резерве этот проект, пока без партнеров из Беларуси не реализуем", - добавил он.

Как отмечает агентство, во время предыдущих визитов главы Приморского края в Минск сообщалось о намерении создания там совместного порта как важного пункта на транзитном пути в Китай и представляющего особый интерес в свете развития Северного морского пути.

Олег Кожемяко Китай Белоруссия Приморский край Александр Лукашенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Крейсер "Адмирал Нахимов" начал финальный этап испытаний после модернизации

 Крейсер "Адмирал Нахимов" начал финальный этап испытаний после модернизации

Объем выдачи потребительской рассрочки в России в 2025 году вырос на 80%

 Объем выдачи потребительской рассрочки в России в 2025 году вырос на 80%

Губернатор Севастополя ждет сохранения проблем с логистикой топлива еще на месяц

"Аэрофлот" возобновил полеты в ОАЭ

 "Аэрофлот" возобновил полеты в ОАЭ

Лихачев предупредил о рисках для Украины и соседних стран из-за возможного взрыва на ЗАЭС

В Кремле заявили о незаконности задержания Францией танкера, следовавшего из РФ

Путин поручил рассмотреть вопрос создания международных консорциумов по Трансарктическому коридору

Путин поручил до 1 июля решить вопрос с доступом к важнейшим сервисам в период ограничения интернета

 Путин поручил до 1 июля решить вопрос с доступом к важнейшим сервисам в период ограничения интернета

Правительство РФ ввело запрет на экспорт авиакеросина до конца ноября

 Правительство РФ ввело запрет на экспорт авиакеросина до конца ноября

Регистрация и посадка на рейсы "Аэрофлота" Москва - Петербург стали доступны по биометрии

 Регистрация и посадка на рейсы "Аэрофлота" Москва - Петербург стали доступны по биометрии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2414 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9665 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов