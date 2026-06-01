В Белгородской области от атак ВСУ с 2022 года погибли 24 ребенка

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Белгородской области с 2022 года от атак ВСУ погибли 24 ребенка, еще 243 были ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Он отметил, что все пострадавшие находятся под опекой белгородского Фонда помощи раненым детям, который возглавляет главный врач детской областной клинической больницы Ирина Кизилова.

"Фонд берет на себя то, что не входит в программу ОМС: реабилитацию, приобретение имплантов и специального оборудования. (...) На реабилитацию и санаторно-курортное лечение уже направлены 63 ребенка, в ближайшее время поедут еще 31. Технические средства реабилитации закуплены для шестерых детей, медицинские изделия - для семерых, протезирование выполнено пятерым", - уточнил Шуваев.

Белгородский Фонд помощи раненым детям создан в марте 2025 года и помогает белгородцам в возрасте до 21 года, пострадавшим в регионе от атак ВСУ.

ВСУ Александр Шуваев Белгородская область
