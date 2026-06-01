После удара по Старобельску в больницах остаются семь пострадавших

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - На данный момент количество пострадавших при ударах ВСУ по колледжу в Старобельске составляет 70 человек, 21 из которых погибли, в стационарах остаются семь, сообщила на совещании у президента вице-премьер Татьяна Голикова.

"Из того количества пострадавших, которые мы фиксировали, на сегодняшний день это 70 человек, из которых 21, к сожалению, погибли, и это были молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет. Тяжело об этом говорить, это наши ребятки, которые хотели стать педагогами. Это невосполнимая утрата для семей", - сказала она.

"Мы 37 человекам оказали амбулаторную помощь, семь человек находятся на лечении и пять выписаны", - уточнила она.

Президент Владимир Путин попросил привезти для мальчика, находящегося сейчас в местной больнице в тяжелом состоянии, технику, а также необходимых специалистов. Голикова заверила, что все специалисты уже работают на месте. Она также отметила, что образовательное учреждение переведено на дистанционное обучение.

"Мы запланировали отправку пострадавших студентов на отдых, в Артек, и в российские детские центры в количестве 100 человек. Первая смена у нас будет с 15 июня текущего года", - уточнила Голикова.

Она добавила, что оценка восстановительных работ учебного учреждения должна появиться до 3 июня.

"Мы подключили Соцфонд России, чтобы понять состояние семей, в котором эти дети воспитывались, возможно, потребуется дополнительная финансовая поддержка, которую нужно оперативно организовать, и мы эту работу естественно проведем", - пообещала Голикова.