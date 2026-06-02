В Крыму ж/д станцию Джанкой закрыли для посадки и высадки пассажиров

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Железнодорожную станцию Джанкой на севере Крыма закрыли для посадки и высадки пассажиров, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор ж/д пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

"Станция Джанкой закрыта для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Поезда следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя", - говорится в канале компании в Max.

Причины закрытия станции не названы. Вместо Джанкоя пассажиров будут сажать в поезд и высаживать на станции Урожайная.

Кроме того, ГСЭ сообщил о задержке поезда в Севастополь из Санкт-Петербурга на час, двух составов в Москву из Евпатории и Севастополь на 7 и 1 час соответственно, а также в Челябинск из Севастополя на 3,5 часа.

"По техническим причинам поезд №078 Симферополь - Санкт-Петербург отправлением 1 июня отменяется на участке Джанкой - Санкт Петербург. Пассажиры могут получить полную стоимость проездного документа по месту его приобретения или пересесть на поезд №174 Евпатория - Москва", - добавили в ГСЭ.

Станция Джанкой уже была закрыта для посадки и высадки пассажиров с 23 по 25 мая. Причины также не сообщались.

