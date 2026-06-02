В Курской области за сутки сбили 111 беспилотников ВСУ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 111 украинских беспилотниках, сбитых над регионом за минувшие сутки.

"Всего в период с 9:00 1 июня до 9:00 2 июня сбито 111 вражеских беспилотников различного типа", - написал глава региона в своем канале в Мах.

По его данным, 120 раз ВСУ применяли артиллерию по отселённым районам, девять раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

Хинштейн отметил, что в результате атак в селе Щекино Рыльского района погиб 53-летний мужчина. В селе Пушкарное Кореневского района вблизи продуктового магазина пострадали три человека. Сгорел автомобиль.

Вблизи деревни 1-е Яньково Рыльского района пострадал 35-летний мужчина, в посёлке Глушково Глушковского района - 76-летний мужчина. Ночью в деревне Гирьи Беловского района был ранен 59-летний мужчина.

В деревне Тереховка Рыльского района повреждена кровля домовладения, в селе Михайловка повреждён ещё один частный дом. В селе Дурово во дворе частного домовладения повреждены забор и беседка.

В деревне Щетинка Курского района повреждено остекление дома, добавил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 июня 2026 года Военная операция на Украине
Курская область Александр Хинштейн
