Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 148 дронов ВСУ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российские военные с 20:00 мск понедельника до 07:00 мск вторника перехватили и уничтожили 148 украинских беспилотников, заявило Минобороны РФ.

По данным ведомства, БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

О ликвидации двух беспилотников в ночь на вторник сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В городе было приостановлено движение наземного и морского пассажирского транспорта.

В результате атаки БПЛА произошел пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. В Славянске-на-Кубани обломки дрона были обнаружены на территории многоквартирного дома.