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Горячую линию открыли в связи с атакой БПЛА на автобус в ДНР

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Круглосуточная горячая линия открыта в связи с атакой украинского беспилотника на пассажирский автобус в Енакиево Донецкой Народной Республики, сообщили в администрации главы региона.

"В связи с ударом беспилотника по автобусу в Енакиево создана горячая линия +7 (949) 431 64 52. Горячая линия работает в круглосуточном режиме. Обратиться за помощью могут пострадавшие, родственники раненых и погибших", - говорится в сообщении администрации главы ДНР, распространенном в среду пресс-службой.

Глава республики Денис Пушилин сообщил утром в среду, что в результате удара БПЛА по рейсовому автобусу "Москва - Симферополь" в городе Енакиево погибли семеро пассажиров, еще 11 пострадали.

Удар ВСУ по пассажирскому автобусу в ДНР будут расследовать в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 205 УК России (террористический акт), сообщали в Следственном комитете РФ.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил журналистам, что в больнице на лечении находятся 10 пострадавших; все они - в состоянии средней степени тяжести.

ДНР Денис Пушилин
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