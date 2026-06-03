Песков заявил, что Россия уже наносит системные ответные удары по Украине

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Россия уже наносит системные удары по Украине в ответ на атаки по своей территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я хочу напомнить вам заявление министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер, и они, собственно, уже носят системный характер", - сказал он журналистам в среду, комментируя атаку украинских БПЛА на Санкт-Петербург.

Песков также заявил, что РФ продолжает спецоперацию, чтобы атаки, подобные налету БПЛА на Санкт-Петербург, не повторялись.

"В целом, я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция", - сказал он.

В остальном Песков переадресовал вопросы об этой атаке к региональным властям и Минобороны.

Ранее в среду губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о массовой атаке дронов. "Сегодня ранним утром объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах" были атакованы украинскими БПЛА, сообщил он. Беглов также добавил, что были повреждены ряд объектов, пострадали несколько человек.



