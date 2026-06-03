Поиск

Песков заявил, что Россия уже наносит системные ответные удары по Украине

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Россия уже наносит системные удары по Украине в ответ на атаки по своей территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я хочу напомнить вам заявление министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер, и они, собственно, уже носят системный характер", - сказал он журналистам в среду, комментируя атаку украинских БПЛА на Санкт-Петербург.

Песков также заявил, что РФ продолжает спецоперацию, чтобы атаки, подобные налету БПЛА на Санкт-Петербург, не повторялись.

"В целом, я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция", - сказал он.

В остальном Песков переадресовал вопросы об этой атаке к региональным властям и Минобороны.

Ранее в среду губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о массовой атаке дронов. "Сегодня ранним утром объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах" были атакованы украинскими БПЛА, сообщил он. Беглов также добавил, что были повреждены ряд объектов, пострадали несколько человек.


Хроника 24 февраля 2022 года – 03 июня 2026 года Военная операция на Украине
Дмитрий Песков Санкт-Петербург Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число погибших из-за атаки БПЛА на рейсовый автобус в ДНР возросло до восьми

Главная часть выступления Путина на ПМЭФ будет посвящена экономике

Шувалов сообщил о разработке объединенного пенсионного фонда с контролем у госорганизаций

 Шувалов сообщил о разработке объединенного пенсионного фонда с контролем у госорганизаций

Пожар на нефтебазе в Ростовской области после атаки БПЛА полностью ликвидирован

Почти 80% билетов в Петербург в дни ПМЭФ-2026 пришлось на поезда

 Почти 80% билетов в Петербург в дни ПМЭФ-2026 пришлось на поезда

На ЗАЭС ночью отключалось внешнее электроснабжение

Закон о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации одобрен Совфедом

В России в мае продажи легковых и легких коммерческих авто выросли г/г на 18%

 В России в мае продажи легковых и легких коммерческих авто выросли г/г на 18%

AZUR air не планирует отменять туристические рейсы из-за сокращения флота

Два сотрудника МЧС погибли из-за атак беспилотников в Смоленской области
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9711 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2457 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 157 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов