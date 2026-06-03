Почти шесть десятков БПЛА сбито над Ленинградской областью
Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Над Ленинградской областью в среду уничтожено 59 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Над территорией Ленинградской области сбиты 59 БПЛА. В Лужском районе в результате падения обломков беспилотника четыре частных жилых дома получили незначительные повреждения, пострадавших нет", - написал он в своем канале в Max.
По предварительной информации, в других районах пострадавших и разрушений нет.
В настоящее время в регионе отменен режим беспилотной опасности.
Ранее сообщалось о нейтрализации в Ленобласти 50 БПЛА.