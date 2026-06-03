Девять человек ранены в результате атак в Белгородской области

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 67 атаках с украинской стороны по территории региона за сутки, ранения получили девять человек.

"За минувшие сутки ВСУ 67 раз атаковали территорию Белгородской области", - написал глава региона в своем канале в Мах в среду.

Удары нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.

По информации Шуваева, ВСУ совершили семь обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также один раз произвели сброс взрывных устройств с БПЛА.

Благодаря работе ПВО и всех задействованных подразделений нейтрализовано 113 украинских беспилотников.

В результате атак ВСУ ранения получили девять человек в трех округах региона. Один из пострадавших продолжает лечение в больнице, остальные отпущены на амбулаторное лечение, сообщил руководитель области.