В белгородском селе в результате ракетного удара ранена женщина

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Ракитянском округе Белгородской области под ракетный обстрел попало село Лаптевка, там ранена женщина, сообщил региональный оперштаб.

Пострадавшая получила осколочные ранения головы и голени. Ее отвезут в больницу в Белгород.

От прилета снарядов один частный дом загорелся. Пожар потушили. Повреждения получили еще четыре домовладения.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа в результате атаки дрона в частном доме и надворной постройке выбиты окна, посечены фасад и забор.

При взрыве беспилотника в поселке Маслова Пристань повреждены три легковых автомобиля и остекление трех квартир в многоквартирном доме. В селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал многоквартирный дом: повреждено остекление шести квартир.

В селе Никольское Белгородского округа дрон атаковал "ГАЗель" - разбито лобовое стекло. Также осколками посечено домовладение.

В Грайвороне от детонации дрона повреждены сооружение и автомобиль на территории социального объекта. В поселке Хотмыжск Грайворонского округа при атаке FPV-дрона поврежден инфраструктурный объект.

В селе Борисовка Волоконовского округа вследствие детонации дрона загорелась кровля частного дома. Возгорание потушено, также разбиты окна.

На окраине села Илек-Пеньковка в Краснояружском округе FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. Поврежден один из корпусов.