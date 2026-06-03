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Врио губернатора Белгородчины Шуваев будет участвовать в выборах главы региона

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что будет участвовать в выборах на пост главы региона, сообщает мэрия Белгорода в своем канале в Мах в среду.

"Принял решение о выдвижении своей кандидатуры на участие в выборах губернатора Белгородской области. Рассказал о планах развития региона. Главное сейчас - безопасность, поддержка людей и экономика. Без этого невозможно развитие нашего региона", - цитирует Шуваева мэрия.

Решение принято после предварительного голосования по определению кандидатур вместе с секретарями местных и первичных отделений партии "Единая Россия".

По информации регионального отделения "Единой России", во вторник кандидаты предварительного голосования по выборам губернатора Белгородской области встретились с партийным активом. В список кандидатов, помимо Шуваева, вошел секретарь местного отделения "Единой России" Белгорода, председатель Белгородского городского совета Вадим Радченко.

"После назначения Белгородской областной Думой предстоящих выборов Президиум Регионального политического совета определит единственного кандидата на должность губернатора Белгородской области, выдвигаемого от партии "Единая Россия", - пояснил первый заместитель секретаря регионального отделения партии, спикер Белгородской облдумы Юрий Клепиков в своем канале в Мах.

Шуваев был назначен врио губернатора Белгородской области 13 мая.

Белгород Единая Россия Александр Шуваев Белгородская область
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