Поиск

Тульский фестиваль крапивы изменит формат из соображений безопасности

Все мероприятия пройдут с предварительной регистрацией и ограниченным количеством участников

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Дирекция музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна" сообщила об изменении формата проведения Фестиваля крапивы, который ежегодно проводился в июне в селе Крапивна Щекинского района Тульской области.

"В целях обеспечения безопасности гостей малого исторического поселения принято решение вместо привычного масштабного фестиваля провести серию летних культурных мероприятий", - сообщила пресс-служба музея.

Директор "Ясной Поляны" Екатерина Толстая пообещала в ближайшем будущем вернуть фестивальный формат.

Глава администрации Щекинского района Александр Гамбург отметил, что на протяжении всего летнего периода в Крапивне запланирована серия культурно-познавательных и творческих мероприятий.

Площадки проекта развернутся в сквере Музея Земства и градостроительной истории и у крапивенского Дома культуры. Посетители услышат выступления музыкальных коллективов, примут участие в мастер-классах, играх и квестах, в работе творческих мастерских. Будет открыти сам Музей Земства, где будут проводиться экскурсии и специальные программы.

Все мероприятия пройдут с предварительной регистрацией и ограниченным количеством участников.

Фестиваль крапивы организует музей-усадьба Толстого "Ясная Поляна" при поддержке правительства Тульской области и администрации Щекинского района. Ежегодно фестиваль посещают до 15 тысяч человек.

Крапивна - бывший уездный город Тульской губернии, связанный с жизнью и творчеством Льва Николаевича Толстого. Герб села представляет собой "в золотом поле шесть звездой положенных веток крапивы". Облик его исторического центра не меняется уже более ста лет: здесь по-прежнему сохраняются регулярная планировка, торговые ряды на главной площади, купеческие лавки и обывательские дома.

Ясная Поляна Тульская губерния Крапивна Щекинский район Екатерина Толстая Александр Гамбург Тульская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пожар на нефтебазе в Ростовской области после атаки БПЛА полностью ликвидирован

Почти 80% билетов в Петербург в дни ПМЭФ-2026 пришлось на поезда

На ЗАЭС ночью отключалось внешнее электроснабжение

Закон о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации одобрен Совфедом

В России в мае продажи легковых и легких коммерческих авто выросли г/г на 18%

 В России в мае продажи легковых и легких коммерческих авто выросли г/г на 18%

AZUR air не планирует отменять туристические рейсы из-за сокращения флота

Два сотрудника МЧС погибли из-за атак беспилотников в Смоленской области

Беспилотники атаковали петербургский Кронштадт

Возбуждено уголовное дело о теракте по факту атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР

Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 354 дронов ВСУ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2456 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9704 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 157 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов