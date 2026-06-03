Тульский фестиваль крапивы изменит формат из соображений безопасности

Все мероприятия пройдут с предварительной регистрацией и ограниченным количеством участников

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Дирекция музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна" сообщила об изменении формата проведения Фестиваля крапивы, который ежегодно проводился в июне в селе Крапивна Щекинского района Тульской области.

"В целях обеспечения безопасности гостей малого исторического поселения принято решение вместо привычного масштабного фестиваля провести серию летних культурных мероприятий", - сообщила пресс-служба музея.

Директор "Ясной Поляны" Екатерина Толстая пообещала в ближайшем будущем вернуть фестивальный формат.

Глава администрации Щекинского района Александр Гамбург отметил, что на протяжении всего летнего периода в Крапивне запланирована серия культурно-познавательных и творческих мероприятий.

Площадки проекта развернутся в сквере Музея Земства и градостроительной истории и у крапивенского Дома культуры. Посетители услышат выступления музыкальных коллективов, примут участие в мастер-классах, играх и квестах, в работе творческих мастерских. Будет открыти сам Музей Земства, где будут проводиться экскурсии и специальные программы.

Все мероприятия пройдут с предварительной регистрацией и ограниченным количеством участников.

Фестиваль крапивы организует музей-усадьба Толстого "Ясная Поляна" при поддержке правительства Тульской области и администрации Щекинского района. Ежегодно фестиваль посещают до 15 тысяч человек.

Крапивна - бывший уездный город Тульской губернии, связанный с жизнью и творчеством Льва Николаевича Толстого. Герб села представляет собой "в золотом поле шесть звездой положенных веток крапивы". Облик его исторического центра не меняется уже более ста лет: здесь по-прежнему сохраняются регулярная планировка, торговые ряды на главной площади, купеческие лавки и обывательские дома.