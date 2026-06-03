Многолетний представитель России в МВФ Можин скончался на 70-м году жизни

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Алексей Можин, который был исполнительным директором России в Международном валютном фонде на протяжении более 30 лет, скончался 3 июня на 70-м году жизни, сообщил ЦБ РФ.

Можин родился 23 июня 1956 года в Москве. Окончил экономический факультет МГУ, работал в Международном институте экономики и права мировой социалистической системы АН СССР. Командировке в МВФ предшествовал период работы в правительстве, где Можин в 1991-1992 гг. курировал взаимодействие с международными финансовыми организациями.

В 2014-2022 гг. Можин занимал неформальный пост дуайена совета директоров МВФ. Этот статус связан с исполнением определенных функций - например, старейшина делает от лица совета объявления по вопросам отбора и назначения директора-распорядителя МВФ.

В 2024 году представителем России в МВФ стала Ксения Юдаева, а Можин перешел на должность советника председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

"Алексей Владимирович внес значительный вклад в реализацию важных для России инициатив на международных площадках. Руководство Банка России выражает соболезнования родным и близким Алексея Владимировича", - сказано в сообщении ЦБ.