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Рябков призвал к серьезному отношению к сигналам в российских доктринах о ядерном оружии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - К заложенным в российских доктринальных документах сигналам о применении Россией ядерного оружия в случае посягательства на ее территориальную целостность нужно относиться максимально серьезно, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

"Сигнал в этих документах сводится к тому, что посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким (ядерным - ИФ) оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств", - сказал Рябков журналистам в среду.

"Это предупреждение, это сигнал, и к нему нужно относиться максимально серьезно и не пытаться испытать на себе в прямом смысле этого слова - это если говорить о наших противниках - решимость России защищаться всеми имеющимися в ее распоряжении средствами", - подчеркнул Рябков.

Рябков напомнил, что "гипотетические, крайние ситуации, при которых применение этих (ядерных - ИФ) вооружений возможно, исчерпывающим образом описаны в Военной доктрине РФ и Основах государственной политики в области ядерного сдерживания".

МИД Сергей Рябков
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