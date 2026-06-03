Курский губернатор сообщил о еще двоих раненных в результате атак БПЛА

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о двух атаках беспилотников, в результате которых пострадали два человека.

"Дрон ВСУ нанес удар по автозаправке в Рыльске. В результате ранен 44-летний мужчина. У него закрытая черепно-мозговая травма и акубаротравма, - сообщил он. - В Глушковском районе беспилотник атаковал местного жителя на мотоцикле. Мужчина 1969 года рождения получил серьезные осколочные ранения".

Оба пострадавших доставлены в Курскую областную больницу.