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В Краснодарском крае проводят эвакуацию из-за частичного перелива реки Кубань

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Людей эвакуируют из ряда населенных пунктов Крымского района Краснодарского края в качестве превентивных мер после фиксации частичного перелива реки Кубань через дамбу, сообщает администрация района в своем телеграм-канале.

"Министр ГО и ЧС провел заседание КЧС в Крымском районе в связи с ухудшением гидрологической обстановки - частичным переливом реки Кубань через дамбу в районе хутора Западного. В качестве превентивных мер проводится эвакуация жителей из потенциально опасной зоны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что людей вывозят из поселка Западный, а также села Гвардейского, хутора Урма и СНТ "Йодник". Всего там проживают порядка 180 человек. В муниципальном образовании проведено оповещение населения, в том числе подворовое. После 22:00 объявлена также эвакуация в станице Троицкой.

В хуторах Прикубанском и Троицком на проблемных участках продолжается укладка мешков с песком, а также создание насыпи специальной техникой для недопущения перелива воды в случае ухудшения обстановки.

"Пункт временного размещения для эвакуированных из хуторов Славянского района организован на базе школы в хуторе Прикубанском. На сегодняшний день в ПВР находятся 2 человека, остальные эвакуированные разместились у родственников и знакомых", - уточняется в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что Крымским межрайонным прокурором поставлена на личный контроль обстановка в связи с повышением уровня реки Кубань.

"Силами аварийно-спасательных служб, муниципальными служащими и волонтерами в пос. Троицком Крымского района созданы искусственные насыпи, а также установлена водоналивная дамба протяженностью 300 метров в месте возможного перелива реки Кубань", - следует из сообщения ведомства.

Особое внимание уделено сельским поселениям, через которые проходит русло реки Кубань: Троицкому, Киевскому, Кеслеровскому, Южному, Адагумскому, Варениковскому.

Кубань Краснодарский край
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