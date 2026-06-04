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Лавров назвал странными слова Рубио о якобы неготовности РФ к уступкам по Украине

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал странными заявления своего американского коллеги Марко Рубио о якобы неготовности Москвы к уступкам по Украине.

"Сейчас они заявляют в Евросоюзе, что мы не посредники, мы твёрдо на стороне Украины. Меня удивило, что Марко Рубио, выступая на днях в конгрессе, сказал то же самое. Сказал, что хотел бы, чтобы конфликт на Украине завершился в текущем году, но шансы оценивают не очень высоко, потому что стороны пока не готовы к уступкам, особенно Россия", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT, отрывок из которого опубликован в его канале в Мах.

"Это очень странно слышать от участника встречи в Анкоридже 15 августа прошлого года, где президента Путин принял предложения президента Трампа, которые касались первостепенных шагов, позволивших бы остановить боевые действия и приступить к переговорам по всем аспектам политического урегулирования", - подчеркнул глава МИД РФ.

МИД РФ Сергей Лавров Марко Рубио Украина США
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